18+
18+
РЕКЛАМА

Томская фристайлистка привезла две медали с чемпионата России

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт турнир чемпионат интересные новости Томска томский спорт зимние виды спорта интересные новости Томская фристайлистка привезла две медали с чемпионата России

Томская спортсменка Юлия Семенюк стала обладательницей двух медалей чемпионата России по фристайлу, который прошел с 10 по 15 марта в Пермском крае.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие 90 фристайлистов со всей страны.

Томичка дважды поднялась на пьедестал: в дисциплине «могул» Юлия стала третьей, в парном могуле — второй. Тренируется спортсменка под руководством Артёма и Анны Валинтеевых.

Теперь томских спортсменов ждут заключительные старты сезона — Кубок чемпионов, который пройдет в Красноярске.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске придумали настольную игру по краснокнижным животным

20 февраля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на презентацию иммерсивной игры по сибирской истории

6 марта 2024
Томские новости

Томичей приглашают в подвальчик с картинами и музыкой

7 марта 2024
Томские новости

Часть домов в Кировском районе Томска осталась без воды из-за аварии

21 февраля 2024
Томские новости

Томичей приглашают отметить Международный день волынки

4 марта 2024
Томские новости

В Томске пройдет гаражка издательства «МИФ»

12 марта 2024
Томские новости

Томичей приглашают поучаствовать во всероссийской переписи воробьев

4 марта 2024
Томские новости

В начале марта жителей ряда домов Ленинского района Томска ждет отключение воды

19 февраля 2024
Томские новости

Экспозицию генеративного искусства в Русском музее пополнила работа томички

21 февраля 2024