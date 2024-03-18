Томская фристайлистка привезла две медали с чемпионата России

Томская спортсменка Юлия Семенюк стала обладательницей двух медалей чемпионата России по фристайлу, который прошел с 10 по 15 марта в Пермском крае.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие 90 фристайлистов со всей страны.

Томичка дважды поднялась на пьедестал: в дисциплине «могул» Юлия стала третьей, в парном могуле — второй. Тренируется спортсменка под руководством Артёма и Анны Валинтеевых.

Теперь томских спортсменов ждут заключительные старты сезона — Кубок чемпионов, который пройдет в Красноярске.

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