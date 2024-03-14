Житель Томской области заплатил за гибель пчел после ареста двух КамАЗов
В Томской области виновный в гибели пчел возместил материальный ущерб после того, как приставы арестовали его технику, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
В Шегарском районе владелец крестьянского хозяйства вовремя не предупредил пасечников о химической обработке рапса, из-за чего произошла массовая гибель пчел. В итоге пчеловоды через суд попытались добиться взыскания материального ущерба — в общей сложности 9 млн рублей.
Добиваясь выплаты сотрудники отделения судебных приставов арестовали счета должника, запретили регистрацию недвижимости в Росреестре и транспортных средств в ГИБДД. Однако данные действия не позволили взыскать задолженность.
Решающим стал арест трех транспортных средств — двух КамАЗов и универсального погрузчика. Технику планировалось направить на оценку, впоследствии — на реализацию, и таким образом погасить долг. Но должник нашел возможность оплатить ущерб спустя три недели после ареста.
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