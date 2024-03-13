В Томске до начала апреля перекроют часть ул. Стрелочной

13 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В пятницу утром, 15 марта, в Томске временно перекроют ул. Стрелочную на участке от дома №11 до дома №23, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать три недели — до 20.00 пятницы, 5 апреля. В это время специалисты ООО «Стройгаз» будут прокладывать газопровод на данном участке.

Во время действия ограничения движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

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