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В Томске до начала апреля перекроют часть ул. Стрелочной

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В пятницу утром, 15 марта, в Томске временно перекроют ул. Стрелочную на участке от дома №11 до дома №23, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать три недели — до 20.00 пятницы, 5 апреля. В это время специалисты ООО «Стройгаз» будут прокладывать газопровод на данном участке.

Во время действия ограничения движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

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