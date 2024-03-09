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Томские спортсмены взяли 12 медалей чемпионата и первенства Сибири по кикбоксингу

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Томские кикбоксеры стали обладателями 12 медалей чемпионата и первенства Сибири, которые в течение трех дней проходили в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир собрал более 450 спортсменов из 10 регионов Сибири. Томские кикбоксеры взяли пять золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

«Золото» — на счету Екатерины Кобляковой, Романа Макеева, Владимира Овчинникова, Алины Алениной и Даны Коньшиной.

Михаил Аленин стал серебряным призером. «Бронзой» пополнили копилку своих наград Максим Афанасьев, Дмитрий Филимонов, Андрей Вторушин, Илья Романов, Артём Карев, Глеб Полынский.

Победителей и призеров подготовили к турниру тренеры областной Федерации кикбоксинга Семен Ануфриев, Иван Иконников, Илья Афонин, Дмитрий Голдинов, Денис Мещеряков.

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