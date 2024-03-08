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В Томске столкнулись ПАЗ и ВАЗ

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Сегодня утром, 8 марта, в Томске столкнулись встречные ПАЗ 32054 и ВАЗ 21043, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.20 на ул. Ивановского, 9. По предварительным данным, на момент ДТП в автобусе находились два человека. Они не пострадали.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами доставлен в медучреждение.

Как уточняют в Томской областной поисково-спасательной службе, прибывшие на место спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля с помощью ручного ГАСИ и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Также, произвели отключение ГБО легкового автомобиля.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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