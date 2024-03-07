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В томском Ботсаду цветет Голубь мира

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В Ботаническом саду Томского государственного университета идет происходит массовое цветение азалий. Впервые распустился сорт цветов, созданный учеными Ботсада и названный в честь его бывшего директора Агнии Бейкиной, сообщает пресс-служба ТГУ.

– В следующем году исполнится 120 лет со дня рождения Агнии Деомидовны. Она занималась селекцией плодовых косточковых культур, а изящные цветки нового сорта напоминают цветение сакуры, которая тоже относится к этой группе растений, – рассказывает научный сотрудник лаборатории тропических и субтропических растений СибБС ТГУ Светлана Романова. – Гости, которые посетят оранжерею в ближайшие дни, успеют увидеть и первое цветение нового сорта азалий, и много других сортов, соперничающих в красоте друг с другом.

Сейчас в Ботсаду цветут около 80 сортов азалий. Среди них Аленький цветочек, Золушка, Панфилия, Счастливое детство, Фламенко, Храм Евы и другие. Также здесь можно увидеть распустившиеся сорта селекции Сибирского ботанического сада – 75 Лет Победы, Валентина Морякина, Весенний Восход, Голубь Мира, Светлана Кузнецова и другие.

Посмотреть на цветение азалий томичи смогут на самостоятельных экскурсиях 9 и 10 марта. Они проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00 либо по четвергам в составе организованной группы (только по предварительной записи 529-816, sbg_seeds@mail.ru).

Стоимость билетов: взрослый – 300 руб.; льготный – 200 руб.

Фото: СибБС ТГУ

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