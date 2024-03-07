Сбер познакомит гостей выставки «Россия» на ВДХНХ с культурой регионов Сибири

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2024 // Фото: vdnh.ru

Сбер покажет уникальные грани Сибири на выставке «Россия» на ВДНХ. Экспозиция будет работать с 11 по 17 марта. Её гости смогут познакомиться с технологическими разработками, историей и культурой регионов Сибири. А еще — собрать настоящего робота и приобрести сибирский мерч в SberShop.

Как сообщает пресс-служба банка, гостей лектория в павильоне Сбера ждет квиз об истории развития сибирских регионов, а в локации для детей можно будет взять в качестве сувенира эксклюзивные открытки с изображением достопримечательностей Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Кроме того, дети и взрослые смогут раскрасить города Сибири — книжка-раскраска была создана с использованием цифровых технологий Сбера — нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat специально для выставки «Россия».

В рамках технологической части программы гостям Лектория будет презентован проект СибГМУ (Томск) — телемедицинская платформа по выявлению офтальмологической патологии. Это первое в России AI-решение по цифровому скринингу сетчатки.

«Мы приглашаем сибиряков, жителей и гостей столицы в эти дни посетить выставку „Россия“ и павильон Сбера на ВДНХ. Сибирский банк Сбера подготовил обширную программу, которая отразит самые разные грани жизни Сибири — от исторических и культурных до реализованных цифровых и технологических решений», — отметил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне Сбера посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.

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