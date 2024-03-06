В Томске отметят «Масленицу по-профессорски»

6 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 16 марта, в томском частном музее «Профессорская квартира» расскажут, как отмечали Масленицу в дореволюционном Томске и угостят блинами, сообщают организаторы.

От историка Дины козловой гости узнают о «Сырной неделе», маскарадах, спектаклях, катаниях на санях и прочих масленичных увеселениях. Посетителям расскажут о том, в каких ресторанах города имелось специальное масленичное меню, что продавали в магазинах, и как горожане украшали свои дома.

Мероприятие стартует в 18.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость билетов — 1 500 рублей. Подробности можно узнать в группе музея во «ВКонтакте».

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