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Томичей приглашают в подвальчик с картинами и музыкой

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В субботу, 9 марта, в Томске в подвальчике Make Love Pizza на пр. Ленина, 85а состоится мероприятие «TEXT», организованное в коллаборации с командой по популяризации личного искусства Budni Streets.

Как уточняют организаторы, в 13.00 откроется выставка, в которой приняли участие более 15 авторов. В экспозицию вошли картины, фотографии, коллажи, 3D объекты, постеры, граффити и др. Каждый художник подготовил текст о создании своих работ.

В 20.00 в подвальчике заиграет музыка. Гостей ждут звуки техно, d&b и томские диджеи.

Стоимость билетов: 350 рублей.

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