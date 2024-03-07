Томичей приглашают в подвальчик с картинами и музыкой
7 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами
В субботу, 9 марта, в Томске в подвальчике Make Love Pizza на пр. Ленина, 85а состоится мероприятие «TEXT», организованное в коллаборации с командой по популяризации личного искусства Budni Streets.
Как уточняют организаторы, в 13.00 откроется выставка, в которой приняли участие более 15 авторов. В экспозицию вошли картины, фотографии, коллажи, 3D объекты, постеры, граффити и др. Каждый художник подготовил текст о создании своих работ.
В 20.00 в подвальчике заиграет музыка. Гостей ждут звуки техно, d&b и томские диджеи.
Стоимость билетов: 350 рублей.
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