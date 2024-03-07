18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске отремонтируют здание «Государственного банка»

Город, Томские новости, госбанк интересные новости Томска ремонт восстановление историческое наследие В Томске отремонтируют здание «Государственного банка»

В Томске проведут капитальный ремонт памятника регионального значения «Государственный банк» на пр. Ленина, 125. Закупка на разработку соответствующей проектно-сметной документации размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Начальная стоимость контракта составляет 6 133 500 рублей. Заказчиком работ выступает «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Потенциальному подрядчику предстоит не только разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт памятника, но и пройти историко-культурную экспертизу и необходимые проверки, в том числе и в части достоверности определения сметной стоимости.

Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 14 марта. По контракту, работы должны быть выполнены до 25 ноября текущего года.

«Доходный дом А. М. Некрасова. Государственный банк» был построен в конце XIX века. Автор проекта неизвестен. В начале XX века помещения арендовало отделение Государственного банка.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Эдуард Галажинский вновь назначен ректором Томского госуниверситета

1 марта 2024
Томские новости

В Томске открылся экспериментальный бокс для испытаний «умных» пожарных сигнализации

14 февраля 2024
Томские новости

В Томске до вторника перекроют участок Киевской

9 февраля 2024
Город

От томской мужской гимназии до офиса газовиков: что скрывает здание на проспекте Фрунзе

21 февраля 2024
Рассказано

Мастерская Майоровых. Где в Томске можно увидеть работы известных скульпторов и самому побывать на воскресной лепке

15 февраля 2024
Томские новости

Ледовые фигуры демонтируют на Ново-Соборной в Томске

14 февраля 2024
Томские новости

Томских студентов и начинающих разработчиков приглашают на бесплатный курс по искусственному интеллекту

8 февраля 2024
Томские новости

Сбер познакомит гостей выставки «Россия» на ВДХНХ с культурой регионов Сибири

7 марта 2024
Томские новости

Рейс из Томска в Москву задержан на 5,5 часов из-за неисправности самолета

21 февраля 2024