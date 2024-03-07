В Томске отремонтируют здание «Государственного банка»

7 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске проведут капитальный ремонт памятника регионального значения «Государственный банк» на пр. Ленина, 125. Закупка на разработку соответствующей проектно-сметной документации размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Начальная стоимость контракта составляет 6 133 500 рублей. Заказчиком работ выступает «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Потенциальному подрядчику предстоит не только разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт памятника, но и пройти историко-культурную экспертизу и необходимые проверки, в том числе и в части достоверности определения сметной стоимости.

Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 14 марта. По контракту, работы должны быть выполнены до 25 ноября текущего года.

«Доходный дом А. М. Некрасова. Государственный банк» был построен в конце XIX века. Автор проекта неизвестен. В начале XX века помещения арендовало отделение Государственного банка.

Фото: Серафима Кузина

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