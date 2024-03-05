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В Томской области пересмотрели правила выдачи лицензий на добычу лося и оленя

ЗД ТО, Томские новости, депутаты дума парламентарии интересные новости Томска В Томской области пересмотрели правила выдачи лицензий на добычу лося и оленя

Новые правила выдачи разрешений на добычу дикого северного оленя и лося будут действовать в Томской области. Соответствующее решение было принято на прошедшем во вторник, 5 марта, заседании Законодательной Думы Томской области.

Законопроект предполагает ограничение количества выдаваемых разрешений в одни руки. Теперь в один сезон каждому заявителю будет разрешено добывать не более одного лося и не более трех диких северных оленей.

Ранее подобных ограничений для охотников на добычу самого востребованного охотничьего ресурса на территории Томской области не было.

— У нас большое количество охотников, которые проживая за пределами региона, получают неограниченное количество разрешений в электронном виде и охотятся на территории Томской области. Изменения позволят более справедливо регулировать условия выдачи разрешений всем охотникам на добычу в лесах Томской области лося и оленя, и с этим согласились наши охотники, эти вопросы должны быть упорядочены, — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — Принимаемые сегодня изменения позволят более справедливо регулировать условия выдачи разрешений на охоту.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, на территории Томской области зарегистрировано около 52 тыс. охотников. Еще более 10 тыс. заявителей живут в других регионах — прежде всего, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. При этом, согласно распоряжению губернатора, с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года в Томской области можно добыть 3 620 лосей и 1 312 северных оленей.

Как ранее отмечал и. о. заместителя губернатора Томской области по агропромышленному комплексу Артем Конев, регион показывает хорошую динамику по увеличению численности лосей. В 2023 году на 1 000 га охотничьих угодий приходилось 168 особей. Также в последние годы отмечался рост численности популяции северных оленей.

По итогам обсуждения депутаты Законодательной региона приняли поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области» в двух чтениях.

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