Депутаты Томской облдумы продлили срок получения бесплатных земельных участков для семей с детьми-инвалидами

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2024 // Фото: duma.tomsk.ru

В Томской области законодательно закрепили сохранение права на предоставление земельного участка для строительства семьям с детьми-инвалидами, которым исполнилось 18 лет. Соответствующие поправки были приняты на прошедшем во вторник, 5 марта, заседании Законодательной Думы Томской области.

— По инициативе депутатов семьи Томской области, воспитывающие детей с инвалидностью и стоящие в очереди для получения бесплатного земельного участка для строительства индивидуального жилья (ИЖС), смогут претендовать на землю даже после достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста, — отметила спикер регионального парламента Оксана Козловская.

В свою очередь председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Олег Правдин подчеркнул, что внедрению новации предшествовал мониторинг исполнения закона о земельных отношениях в муниципалитетах региона. Анализ регионального законодательства проводился с учетом сложившейся практики правоприменения. Инициаторами изменений стали депутаты Оксана Козловская, Александр Куприянец и Олег Правдин.

— Получается, что у нас некоторые семьи, у которых есть дети-инвалиды, пока стояли в очереди на получение земельных участков, ребенку-инвалиду исполнилось 18 лет, и по закону, который принят давно, они теряли свое право. Поэтому мы внесли изменения в региональное законодательство, сохранив возможность семье получить землю под ИЖС. — Таких семей с детьми-инвалидами 600. Поэтому мы внесли соответствующие изменения в законодательство.

В итоге на заседании весенней сессии парламента депутаты единогласно поддержали введение поправок. Они были приняты сразу в двух чтениях.

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