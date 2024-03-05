Экс-спикер гордумы Томска Акатаев заявил о сложении депутатских полномочий

5 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Бывший председатель думы Томска Чингис Акатаев принял решение добровольно сложить депутатские полномочия, не дожидаясь соответствующего голосования гордумы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Я многое переосмыслил и сейчас принимаю решение человека, у которого есть семья. Я выбираю спокойствие семьи. Сегодня я написал заявление о добровольном сложении полномочий», — сказал экс-спикер.

Он поблагодарил коллег за 3 года и 7 месяцев совместной работы.

Акатаев добавил, что у него было две встречи с губернатором, и есть договоренность встретиться после выборов, чтобы «обсудить новый участок работы».

Как сообщалось, 30 ноября 2023 года Акатаев на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» заявил, что намерен оставить пост спикера гордумы. 5 декабря депутаты удовлетворили это заявление.

В феврале 2024 года администрация Томской области направила в думу Томска письмо с просьбой лишить депутатского мандата Акатаева. Претензии областной администрации к депутату касались его декларации, сам экс-спикер считал их незначительными и заявлял «Интерфаксу», что умысла на нарушения закона у него не было.

Ранее Акатаев был депутатом регионального парламента, работал в банковской сфере. В 2012–2017 годы занимал пост вице-губернатора Томской области по социальной политике. В 2020 году Акатаев стал депутатом томской гордумы от Белоозерского одномандатного округа и был избран председателем.

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