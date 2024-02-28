Максимальная надежность: «Ростелеком» внедрил новейшую модель управления сетевой инфраструктурой

28 февраля 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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Ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» запустил в Новосибирске современный Центр управления и мониторинга сетей (ЦУМС-Восток).

Он заменит 28 региональных площадок, будет отслеживать работоспособность и обеспечит круглосуточное управление оборудованием сети в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Открытие ЦУМС-Восток стало завершающим этапом по созданию принципиально новой современной модели управления сетевой инфраструктурой, аналогов которой в России нет. Центр будет синхронно функционировать с запущенным в прошлом году ЦУМС-Запад — вместе эти объекты обеспечат гарантированно высокую надежность связи для всей страны.

Такой подход положительно отразится на качестве предоставляемых цифровых услуг. В разы возрастет скорость реагирования на сетевые инциденты — теперь в большинстве случаев они будут устраняться незаметно для клиентов. При обнаружении сбоя инженеры центров мониторинга оперативно переконфигурируют сеть и переключат трафик на резервное оборудование.

ЦУМС-Восток и ЦУМС-Запад станут взаиморезервирующими объектами — при необходимости каждый из них сможет обеспечить мониторинг и управление всей сетью «Ростелекома» в 49 тыс. населенных пунктах 89 субъектов РФ. В общей сложности в их зону ответственности входит контроль порядка 200 тыс. км линий связи, в том числе 8,4 тыс. км подводных ВОЛС, 5 тыс. серверов, 2,6 тыс. каналов IPTV, около 1 млн сетевого оборудования и почти 8 млн единиц оборудования клиентов.

«Надежная инфраструктура, которая обеспечивает работу информационных систем большинства российских ведомств и стратегических предприятий, — это основа платформы для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Создание таких современных цифровых объектов станет еще одним импульсом к раскрытию технологического потенциала страны», — отметил Эльдар Гайфутдинов, заместитель начальника Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

«Принципиально новая современная модель управления и мониторинга сетевой инфраструктуры – это еще один этап трансформации «Ростелекома». ЦУМС позволит обеспечить максимальный уровень надежности, станет гарантом высочайшего качества наших услуг в условиях технологического развития государства и вызовов современности. Для реализации такого масштабного проекта мы преобразовали организационную структуру компании, трансформировали ИТ-ландшафт, разработали и внедрили новейшие цифровые решения для мониторинга и управления сетью, автоматизировали управление сервисами клиентов, обеспечили мощную защиту от информационных угроз», — сказал Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Сердцем Центра является медиа-стена, 750 млн пикселей которой отображают информацию о состоянии сетевых устройств компании каждый день. Цифровым ядром является зонтичная система комплексной обработки событий, которая объединяет данные из 300 систем мониторинга. Это позволяет в кратчайшие сроки точно определить корневую причину аварии и объединить данные в один инцидент. В будущем в работе центров планируется активно использовать инструменты искусственного интеллекта: уже сейчас с их помощью анализируется свыше 12% объема данных.

«Это открытие – подтверждение тех компетенций в отрасли информационных технологий, связи и радиоэлектроники, которые сложились в Новосибирской области, а также нашей сильной образовательной, кадровой школы. Центр впечатляет: концентрация оборудования, количество рабочих мест, которые созданы в этом здании. Он будет способствовать дальнейшему развитию наших вузов и колледжей, появлению новых специалистов, преподавателей и компетенций. Реализация этого проекта очень важна для Новосибирской области и укрепления дальнейшего сотрудничества с “Ростелекомом”», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«“Ростелеком” — технологический лидер, который своевременно реагирует на любые вызовы и предоставляет цифровые услуги практически во всех сегментах ИТ-рынка. На нас лежит большая ответственность перед клиентами за устойчивость работы сетевой инфраструктуры. Открытие ЦУМС-Восток значительно повысит ее надежность и ускорит развитие цифровых технологий в Сибири», — сообщил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Работу ЦУМС-Восток будет обеспечивать команда из 200 специалистов. В каждом из направлений мониторинга (сеть передачи данных, транспортная сеть, мультимедиа и телематика, интерактивное телевидение, IP-телефония, системы жизнеобеспечения сети и техподдержка) выделена специальная группа инженеров. Состояние каждого узла оценивается в диапазонах от 30 секунд до 5 минут, а суммарное количество обследуемых параметров превышает 25 млн. При оснащении центра использовалось преимущественно отечественное оборудование.

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