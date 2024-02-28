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Томичей приглашают на встречу с продюсерами фильма «Мастер и Маргарита»

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В понедельник, 4 марта, в Томске пройдет встреча и мастер-класс с продюсерами фильма «Мастер и Маргарита» и сериала «Тётя Марта» Наталией Клибановой и Павлом Сарычевым.

Как уточняют организаторы, первое мероприятие состоится в «Точке кипения — Томск» по пр. Ленина, 26. Участники расскажут о том, как начать успешную карьеру в киноиндустрии, после чего все желающие смогут задать свои вопросы. Мероприятие стартует в 16.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Позже, в 18.30, стартует мастер-класс для кинематографистов и деятелей креативных индустрий на тему «Коммерциализация кинопроектов». Обязательная регистрация ссылке.

Все мероприятия бесплатные.

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