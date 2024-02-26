Начальником департамента городского хозяйства Томска назначен Дмитрий Путров

26 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Новым заместителем мэра — начальником департамента городского хозяйства назначен Дмитрий Путров. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя этого ведомства, сообщает пресс-служба мэрии.

Дмитрий Путров окончил Томский политехнический и Томский государственный университеты. В 2005 году начал работать в должности инженера производственно-технического отдела в ЗАО «Монтажное управление №20», затем перешел в Департамент городского хозяйства администрации города Томска, где прошел путь от консультанта отдела инженерной инфраструктуры до председателя комитета.

С 2022 года Дмитрий Путров занимал должность заместителя начальника департамента, а с апреля 2023 — исполнял обязанности руководителя этого ведомства.

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