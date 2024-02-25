Land Cruiser попал под поезд в Томском районе

25 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 25 февраля, в Томском районе произошло столкновение тепловоза и автомобиля Toyota Land Cruiser, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.00 на 15 километре трассы Новомихайловка-Александровское-Итатка. По предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель выехала на регулируемые железнодорожные переезда на запрещающий сигнал светофора. Здесь произошло столкновение с тепловозом, который двигался по маршруту «Томск 2 — Белый Яр».

В результате происшествия женщина пассажир доставлена для осмотра в медучреждение. Движение по автодороге осуществляется в обычном режиме.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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