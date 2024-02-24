18+
18+
РЕКЛАМА

Томские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибири по прыжкам на батутах

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, батуты прыжки интересные новости Томска первенство чемпионат Томские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибири по прыжкам на батутах

Спортсмены из Томской области привезли пять наград с чемпионата и первенства Сибири по прыжкам на батутах, прошедших в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в турнире приняли участие более 200 атлетов из республик Алтай и Хакасия, Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Томска делегация состояла из воспитанников трёх клубов: «Jordan», «Юди» и «Реактор».

По итогам состязаний томичи завоевали ряд наград. Так, в индивидуальных прыжках среди женщин серебряным призером стала Арина Пестунова. В категории «синхронные прыжки» Семен Безбрилов и Лев Володин заняли третье место среди участников 11-12 лет, а Никита Голосов и Константин Володин стали третьими среди мужчин. На акробатической дорожке среди мужчин отличились Константин Володин и Александр Марков, которые завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

В общекомандном зачете сборная Томской области заняла второе место.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи могут купить eSIM в Telegram

20 февраля 2024
Томские новости

В осах стало накапливаться больше микропластика

14 февраля 2024
Томские новости

«Ростелеком» завел оптику в Мельниково Томской области

29 января 2024
Томские новости

На днях томичей ждут мокрый снег и метели

8 февраля 2024
Томские новости

Организаторы премии «Серебряный Лучник» — Сибирь объявили председателя экспертного жюри

29 января 2024
Томские новости

В Томске спасатели помогли коту, чья лапа застряла в сливном отверстии

22 февраля 2024
Томские новости

Сильная слабая женщина: премьера сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной состоится в Wink.ru 7 марта

22 февраля 2024
Томские новости

Nordwind с апреля запустит прямые рейсы из Томска в Махачкалу

29 января 2024
Томские новости

В издательстве Томского университета вышла книга к 420-летию города «Дворяне в Томске» Надежды Дмитриенко

1 февраля 2024