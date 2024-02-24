Томские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибири по прыжкам на батутах

Томский Обзор / Фото: 24 февраля 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

Спортсмены из Томской области привезли пять наград с чемпионата и первенства Сибири по прыжкам на батутах, прошедших в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в турнире приняли участие более 200 атлетов из республик Алтай и Хакасия, Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Томска делегация состояла из воспитанников трёх клубов: «Jordan», «Юди» и «Реактор».

По итогам состязаний томичи завоевали ряд наград. Так, в индивидуальных прыжках среди женщин серебряным призером стала Арина Пестунова. В категории «синхронные прыжки» Семен Безбрилов и Лев Володин заняли третье место среди участников 11-12 лет, а Никита Голосов и Константин Володин стали третьими среди мужчин. На акробатической дорожке среди мужчин отличились Константин Володин и Александр Марков, которые завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

В общекомандном зачете сборная Томской области заняла второе место.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».