Томич сгенерировал «сибирские» нейромуралы для томских многоэтажек
22 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Пахандрин
Томич Сергей Пахандрин с помощью нейросети Midjourney сгенерировал муралы на сибирскую тематику и показал, как они выглядели бы на стенах многоэтажек.
«Все фото полностью сгенерированные, а сибирская застройка на них выглядит очень реалистично», — отметил художник.
На рисунках изображены медведи, кедры, кедровые шишки, орехи и сибирская ягода, а также старинная архитектура в современном восприятии.
Фото: Сергей Пахандрин
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