Томич сгенерировал «сибирские» нейромуралы для томских многоэтажек

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2024 // Фото: Сергей Пахандрин

Томич Сергей Пахандрин с помощью нейросети Midjourney сгенерировал муралы на сибирскую тематику и показал, как они выглядели бы на стенах многоэтажек.

«Все фото полностью сгенерированные, а сибирская застройка на них выглядит очень реалистично», — отметил художник.

На рисунках изображены медведи, кедры, кедровые шишки, орехи и сибирская ягода, а также старинная архитектура в современном восприятии.

Фото: Сергей Пахандрин

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