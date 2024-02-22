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Томич сгенерировал «сибирские» нейромуралы для томских многоэтажек

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Томич Сергей Пахандрин с помощью нейросети Midjourney сгенерировал муралы на сибирскую тематику и показал, как они выглядели бы на стенах многоэтажек.

«Все фото полностью сгенерированные, а сибирская застройка на них выглядит очень реалистично», — отметил художник.

На рисунках изображены медведи, кедры, кедровые шишки, орехи и сибирская ягода, а также старинная архитектура в современном восприятии.

Фото: Сергей Пахандрин

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