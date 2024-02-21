Экспозицию генеративного искусства в Русском музее пополнила работа томички

21 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: МТС

Работа четырнадцатилетней томички Елизаветы Сухаревой пополнила первую в России выставку генеративного искусства в Русском музее, где соавтором работ выступила нейросеть в облаке МТС.

Елизавета Сухарева учится в художественной школе и пробует себя в разных жанрах изобразительного искусства. Соединить в одном рисунке творчество и современные технологии художнице помогла просветительская программа по направлению научно-технологического искусства на онлайн-платформе МТС «Поколение М». В специальном чат-боте она изобразила человека, который определяет время с помощью пальцев. Искусственный интеллект дополнил рисунок характерными линиями и колористикой, которые присущи изобразительному стилю великого живописца Николая Рериха.

Затем искусственный интеллект МТС просканировал больше 10 тысяч загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию, куда вошли работы участников из девяти регионов России. Во многих полотнах можно увидеть стилизацию под произведения великих русских художников, таких как Айвазовский, Кандинский, Коровин и других.

«Для меня было неожиданно и приятно узнать, что мою работу взяли в экспозицию. Я изобразила человека с поднятыми руками, который определяет время захода солнца с помощью пальцев, и выбрала в чат-боте стиль Рериха, потому что мне близок стиль этого художника. Если говорить про рисунки с помощью нейросети, то это не первый мой опыт, но первый — настолько успешный», — отмечает Елизавета Сухарева.

Сравнение работ до и после обработки нейросетью

В свою очередь директор МТС в Томской области Антон Гриднев отметил, что юные жители региона каждый год участвуют в проекте «Поколение М» и добиваются успехов в конкурсах образовательной программы

«С помощью просветительского проекта „Поколение М“ мы формируем интерес к популярному направлению Art&Science, которое объединяет элементы творчества и художественных форм вместе с ИТ-технологиями и научными открытиями. Для этого МТС будет помогать молодым людям развиваться, в том числе осваивать нейросети и другие цифровые решения. Поздравляю Елизавету и считаю, что ее пример вдохновит других талантливых ребят региона», — говорит Антон Гриднев.

В продолжении темы генеративного искусства на онлайн-платформе «Поколение М» в мае стартует просветительская программа, которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Слушатели программы также узнают, как работают нейросети и как их применять для создания произведений искусства.

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