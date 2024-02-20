«Ростелеком» цифровизировал микрорайон «Левобережный Лайф»

20 февраля 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» подключил оптику и установил умные домофоны во всех многоквартирных домах томского микрорайона «Левобережный Лайф». Возможность открывать уличную дверь со смартфона появилась у 1 200 семей жилого комплекса.

Кроме удаленного управления входом в подъезд, собственники могут отправлять гостям временные коды доступа и просматривать фото и видео с камеры наблюдения, которая встроена в домофонную панель. В сервисе предусмотрен режим «Не беспокоить», при котором пользователь может настроить время, когда звонки будут заблокированы.

Провайдер начал строительство волоконно-оптических сетей на площадке застройщика в декабре 2022 года. На данный момент к скоростному интернету подключено 12 домов и детский сад, расположенные на территории микрорайона.

На базе оптики владельцы квартир получили доступ к цифровой экосистеме «Ростелеком Ключ», в которую входят такие сервисы как «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умные счетчики», «Умный шлагбаум», система контроля и учета доступа (СКУД) и автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

«В Левобережном современной домофонией охвачено 100% жилых домов, кроме этого в двух многоэтажках мы подключили АСКУЭ, в трех уже установлена СКУД и еще в трех ведутся работы по ее монтажу. Это первый микрорайон в регионе, в котором по максимуму сконцентрированы наши цифровые сервисы. В зависимости от пожеланий заказчика мы можем предоставлять услуги как в комплексе, так и выборочно», — прокомментировала заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

«Многофункциональная платформа „Ростелеком Ключ“ — российское решение, которое разработано нашей компанией для повышения безопасности и комфорта жильцов. В Томской области этим продуктом пользуется уже около 10 000 семей», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Мы недавно переехали в этот микрорайон и, безусловно, наличие цифровой инфраструктуры для меня играет особую роль. Я часто рассказываю друзьям, что живу в современном, красивом и развивающемся месте», — поделился житель микрорайона «Левобережный Лайф» Сергей Розин.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ростелеком Ключ» можно узнать по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

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