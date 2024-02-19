Определился подрядчик на межсезонный ремонт дефектов на томских дорогах

19 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

Администрация Томска заключила контракт на межсезонный ремонт дефектов на дорогах. По итогам торгов подрядчиком выступит ООО «СК ЭКОДОР». Сумма договора составляет порядка 10 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, межсезонный ремонт нужен для оперативного устранения ям.

— Подрядчик приступит к работе незамедлительно, как только позволит погода. Первыми будут убраны выбоины на перекрестках ул. Карташова и ул. Киевской, пр. Ленина и ул. Трудовой. Надеемся сделать это до конца недели. Нужно понимать, что холодные смеси это «срочная заплатка», чтобы не случалось дорожных происшествий, — цитирует пресс-служба заммэра по благоустройству Николая Глебовича.

Уточняется, что ремонт холодными смесями затратнее и применяется, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в местах, где это необходимо.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».