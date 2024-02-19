18+
18+
РЕКЛАМА

Определился подрядчик на межсезонный ремонт дефектов на томских дорогах

Дороги, Томские новости, ремонт дорог интересные новости Томска ямочный ремонт холодные смеси Определился подрядчик на межсезонный ремонт дефектов на томских дорогах

Администрация Томска заключила контракт на межсезонный ремонт дефектов на дорогах. По итогам торгов подрядчиком выступит ООО «СК ЭКОДОР». Сумма договора составляет порядка 10 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, межсезонный ремонт нужен для оперативного устранения ям.

— Подрядчик приступит к работе незамедлительно, как только позволит погода. Первыми будут убраны выбоины на перекрестках ул. Карташова и ул. Киевской, пр. Ленина и ул. Трудовой. Надеемся сделать это до конца недели. Нужно понимать, что холодные смеси это «срочная заплатка», чтобы не случалось дорожных происшествий, — цитирует пресс-служба заммэра по благоустройству Николая Глебовича.

Уточняется, что ремонт холодными смесями затратнее и применяется, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в местах, где это необходимо.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Ресурсники продолжают устранять аварию на ул. Никитина в Томске

6 февраля 2024
Томские новости

В Томске открылся экспериментальный бокс для испытаний «умных» пожарных сигнализации

14 февраля 2024
Томские новости

В ТОХМ проходит выставка картин томского авангардиста Петра Гавриленко

28 января 2024
Томские новости

На днях томичей ждут мокрый снег и метели

8 февраля 2024
Томские новости

В Томске пройдет читка новой пьесы Марии Симоновой «Эва скучает по путешествиям»

27 января 2024
Томские новости

Томичей приглашают принять участие в маркете современного искусства WIN-WIN в Москве

4 февраля 2024
Томские новости

Будет назначена повторная экспертиза домов из «списка-701», признанных аварийными — мэр Томска

25 января 2024
Томские новости

Томские ученые создали покрытие, которое помогает охлаждать объекты и прячет их от тепловизора

9 февраля 2024
Томские новости

В начале марта жителей ряда домов Ленинского района Томска ждет отключение воды

19 февраля 2024