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В администрации Томской области произошли структурные изменения

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Сегодня, 19 февраля, губернатор Томской области Владимир Мазур внес изменения в структуру администрации региона, а также представил нового заместителя. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Так, решением главы региона департамент инвестиций объединен с департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности. К нему же присоединен комитет по промышленности, который входит в департамент промышленности и энергетики. Эту сферу курирует заместитель губернатора Василий Потёмкин.

Департамент промышленности и энергетики упразднен. Направление энергетики и газификации передано в ведение департамента ЖКХ.

«Фактически это одна сфера, которая должна работать, как единый механизм. Курирует отрасль Анатолий Рожков», — подчеркнул губернатор.

По его решению департамент по культуре уходит в ведение замгубернатора по образованию, молодёжной политике и цифровому развитию Наталии Киселёвой.

Также губернатор представил нового заместителя, который будет курировать дорожное хозяйство, транспорт и вопросы экологии. Им стал Александр Лебедев, прибывший в Томскую область из Ханты-Мансийска, где он возглавлял региональный департамент дорожного хозяйства, а до этого — государственную компанию «Северавтодор».

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