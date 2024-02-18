Четыре человека пострадали при пожаре в одном из домов в Томске

18 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич, из архива издания

Минувшей ночью, 18 февраля, в Томске загорелся двухквартирный жилой дом по ул. Усть-Керепеть, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 3.35. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем. Возгорание удалось локализовать к 5.24, ликвидировать — в 9.27.

В результате пострадали четыре человека: 13-летний мальчик получил травму плеча, десятилетняя девочка и семилетний мальчик получили переохлаждение. Также все они и 66-летний мужчина получили отравление продуктами горения.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрообрудования.

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