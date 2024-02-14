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Поезд Томск — Новосибирск выполнит дополнительный рейс 22 февраля

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В следующий четверг, 22 февраля, скорый поезд №869/870 Томск-2 — Новосибирск совершит дополнительный рейс в связи с традиционным увеличением спроса на поездки в праздничные дни.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, расписание поезда не изменится: отправление со станции Томск-2 в 6:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:27. В обратном направлении со станции Новосибирск-Главный отправление в 17:30, прибытие на станцию Томск-2 в 22:13. Время указано местное.

Скорый поезд Томск — Новосибирск курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям.

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