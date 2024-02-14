Томская область переобъявила конкурс на III этап ремонта трассы в сторону Новосибирска

14 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») объявило повторный аукцион на третий этап ремонта 36 км дороги в Кожевниковском районе Томской области у границы с Новосибирской областью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет об участке трассы Мельниково- Кожевниково- Изовка в сторону границы Томской области с Колыванским районом Новосибирской области. Эта трасса также является альтернативной дорогой из Томска в Новосибирск.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 446,2 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 12 марта, итоги подведут 14 марта.

Как сообщалось, для ремонта этого участка трассы весной 2023 года Томская область дважды объявляла конкурс за 1,23 млрд рублей. Оба раза был определен победитель, однако, позднее ФАС обязала «Томскавтодор» аннулировать итоги закупок. В третий раз «Томскавтодор» объявил конкурс, изменив условия и исключив третий этап работ из закупки. Таким образом, начальная цена была снижена до 846 млн рублей, а победителем было признано АО «Новосибирскавтодор», которое предложило выполнить работы по первому и второму этапам за 820 млн рублей. Конкурс по третьему этапу планировалось провести до конца года.

В рамках работ по ремонту всего участка дороги необходимо отремонтировать разрушенные и размытые участки, выполнить ремонт водопропускных труб, восстановить дорожную одежду и ограждения вдоль трассы.

Третий этап работ предполагает ремонт дороги четвертой категории протяженностью 13 км. Все работы по третьему этапу должны быть завершены к октябрю 2024 года.

Предыдущий аукцион по третьему этапу работ, объявленный в начале декабря 2023 года, был приостановлен по жалобе «Новосибирскавтодора». В своей жалобе компания указала, что заказчик ненадлежащим образом установил в проекте контракта срок исполнения отдельных этапов контракта, что вводит участников закупки в заблуждение. Кроме того, установленный срок оплаты работ не соответствовал нормам закона о контрактной системе.

Управление ФАС по Томской области признало жалобу «Новосибирскавтодора» обоснованной, и предписало отменить составленные в ходе закупки протоколы, скорректировать извещение о закупке, а также продлить срок заявок на участие в аукционе. Позднее закупка была отменена.

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