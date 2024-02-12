Томская область намерена передать бывший стадион ФК «Томь» для нужд спортшколы

12 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Власти Томской области планируют передать стадион футбольного клуба «Томь» «Труд», который находится в собственности региона, на баланс администрации Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатор Наталию Киселеву.

«Мы предпринимаем сейчас действия для того, чтобы спортивные объекты, которые использовала футбольная команда (ФК „Томь“ — прим. ред.), были переданы в город поэтапно, чтобы дальше они шли эксплуатироваться через детскую спортивную школу № 17», — сказала Киселева.

По ее словам, томская спортшкола № 17 сохраняет футбольную преемственность «Томи» и развивает этот вид спорта. Вместе с тем томские власти не уверены в возвращении профессионального футбола в Томск.

«Мы надеемся на возвращение былой славы, но говорить конкретно сейчас о каких-то действиях по возвращению профессиональной команды я не смогу», — сказала вице-губернатор.

Киселева отметила, что в настоящее время регион делает акцент на развитие массового спорта. При этом Томская область также рассматривает проекты по строительству спортивных объектов для профессионального спорта, в том числе по концессионным соглашениям, однако о каких конкретно проектах идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года на баланс Томска был передан ранее принадлежавший ФК «Томь» стадион «Темп», на котором выступали молодежные и женские составы футбольного клуба. Планировалось, что он станет площадкой для тренировок детской спортшколы № 17.

ФК «Томь» по итогам сезона 2021/22 занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России. Тем не менее позднее «Томи» отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

В июне 2022 года «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2, а спустя год клуб был исключен Российского футбольного союза (РФС). Вместе с тем клубу удалось выплатить долги по зарплатам, а также избежать банкротства.

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