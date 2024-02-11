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В Томске впервые прошел чемпионат Сибири по регби на снегу

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Накануне, 10 февраля, в Томске впервые прошел чемпионат Сибирского федерального округа по регби на снегу. Спортсмены встретились на стадионе «Темп», сообщает пресс-службе регионального Департамента по молодежной культуре, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие шесть мужских команд из Томской, Омской, Новосибирской областей и Красноярского края. Спортсмены старше 17 лет боролись за кубки и медали.

Лучшими стали «80-е» из Красноярска, которые победили во всех четырех матчах с общим счетом 47-8.

Фото: Серафима Кузина

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