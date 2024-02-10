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Томичей приглашают на кофейную ярмарку

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В воскресенье, 11 февраля, в Томске пройдет фестиваль кофе, приуроченный ко дню рождения Rocket Coffee. Гостей ждут ярмарка зерна с дегустациями, именинный торт и шоты горячего шоколада, сообщают организаторы.

Мероприятие стартует в 11.00 с открытия бесплатной зоны дегустацией кофейных батчей, заваренных из зерен, обжаренных под фильтр в капельной кофеварке. Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать «флэт выходного дня» на специально подобранном зерне и молоке.

Впервые в рамках мероприятия томичам предложат шоты горячего шоколада на bean-to-bar шоколаде («Bean-to-Bar» — «От боба до плитки», философия, которая подразумевает четкий и строгий контроль качества на всех этапах производства шоколада). Во время дегустации томичи смогут познакомиться с вкусом какао бобов из разных регионов мира.

В рамках фестиваля пройдет ярмарка зерна. Также в меню фестиваля появится именинный торт.

Фестиваль пройдет с 11.00 до 20.00 по адресу: ул. Герцеца, 57.

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