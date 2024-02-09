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Томские ученые создали покрытие, которое помогает охлаждать объекты и прячет их от тепловизора

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Химики Томского государственного университета создали керамическое покрытие, которое делает объект невидимым в ИК-спектре. Кроме того, оно помогает охладить его и защитить от электромагнитного воздействия.

Как уточняют в пресс-службе вуза, в мире уже существуют такие покрытия, но в основном они представляют собой полимеры, то есть недолговечные пленки, не стойкие к низким и высоким температурам и которые со временем могут отслаиваться. Преимущество томской разработки в том, что ученые ТГУ используют собственную технологию плазменного нанесения, которая буквально делает из поверхности и покрытия одно целое.

За счет подачи тока на объект, находящийся в растворе оксида, температура на поверхности возрастает за очень короткое время, жидкость становится газом — и давление резко поднимается. На поверхности металлического образца происходят электродные реакции. Оба процесса приводят к образованию низкотемпературной плазмы — ионы металла и оксидов «отрываются», а поверхность становится с покрытием одним целым.

Технология нанесения, разработанная химиками ТГУ, позволяет обрабатывать поверхности большой площади и детали сложной формы. Ее применяли для более 40 различных производств покрытий, в том числе на ОАО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева, «ТОМЗЭЛ», предприятиях текстильной промышленности и других.

В пресс-службе уточняют, что эффект защиты от электромагнитного воздействия достигается тем, что покрытие подавляет ИК-спектр и создает своего рода панцирь, защищающий электронику. Если техника работает в среде, где на нее потенциально может влиять излучение, достаточно поместить оборудование в «коробку» с таким нанесением— и оно будет работать без помех

Покрытие также можно использовать для охлаждения антенн и другой электроники в космосе, в отсутствии воздуха и конвекции. При попадании на такое покрытие электромагнитной волны она преобразуется в ток, энергия электромагнитной волны поглощается и переходит в тепло.

Образцы покрытий прошли лабораторные тесты. Поисковые исследования подтверждают, что покрытие перспективное. Следующий этап — поиск заказчика, переход к испытаниям в реальных условиях и запуск производства. Отметим, что у исследователей есть опыт запуска производства, выпускающего покрытия объемом до 20 000 квадратных метров в год. При аналогичном запросе от заказчика производство может быть запущено очень быстро, отмечают химики ТГУ.

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