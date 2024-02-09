В Томске до вторника перекроют участок Киевской

9 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алена Колпакова, из архива издания

В Томске временно перекрыли участок ул. Киевская от пер. Моторный до ул. Косарева, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать до 17.00 вторника, 13 февраля. В это время специалисты АО «Томск РТС» будут выполнять аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения.

На время проведения работ движение транспорта на перекрытом участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

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