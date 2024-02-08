Томичи выбрали лучшую фигуру фестиваля «Хрустальный Томск»

8 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Лучшей ледовой скульптурой на фестивале «Хрустальный Томск» стала композиция «Легенда о Симурге», сообщает пресс-служба мэрии.

Победитель определялся в ходе народного голосования. Всего в нем приняли участие 1 150 человек. Из них 386 отдали свои голоса за скульптуру «Легенда о Симурге», которую выполнили мастера Станислав и Константин Закомолдины.

Сегодня представитель команды-победителя получил диплом и приз — бензопилу.

Напомним, в этом году мастера фестиваля «Хрустальный Томск» изготавливали работы на тему «Подарок Томску к 420-летию».

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