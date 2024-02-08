«Ростелеком» в 2023 году проложил 390 километров оптоволокна в Томской области

8 февраля 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» за 2023 год построил 390 километров волоконно-оптических линий связи для жителей 42 населенных пунктов области. В пяти селах интернет оператора появился впервые.

Благодаря расширению телекоммуникационных линий провайдера в прошлом году, доступ к проводному интернету на скорости до 500 Мбит/с, появился у жителей еще 25 тысяч семей, из которых 70% проживают в частном секторе. «Ростелеком» использует технологию пассивных оптических сетей (PON), которые заводятся непосредственно в дом или квартиру абонента. Активное оборудование на пути от узла доступа до точки подключения отсутствует, благодаря этому повышается степень надежности и качество соединения.

«С 2021 года мы строим оптику в регионе усиленными темпами: расширяем существующие сети в селах и городах, охватываем новые площадки предоставления наших услуг. За это время мы завели PON в более чем 60 тысяч домохозяйств. Также “Ростелеком” планомерно ведет работу по модернизации медных линий, меняя их на современное стекловолокно», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Абоненты «Ростелекома» также могут подключить онлайн-видеосервис Wink и услугу «Домашнее видеонаблюдение». Wink — мультимедийная платформа с преимуществами интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, имеющая простой и интуитивно понятный интерфейс. В сервисе собрано более 60 000 фильмов и сериалов в Full HD, эксклюзивные шоу, аудиокниги и видеоблоги. Также предусмотрена возможность загружать контент на смартфоны и планшеты для автономного просмотра, без доступа в Сеть.

«Домашнее видеонаблюдение» — сервис, который поможет следить за сохранностью имущества или безопасностью близких без больших финансовых вложений и сложного оборудования. «Ростелеком» предоставляет разные модели камер, которые можно установить не только внутри помещения, но и снаружи. Видеооборудование оснащено датчиками движения, инфракрасной подсветкой и возможностью удаленного управления. Записи хранятся на сервере оператора до 7 дней.

Более подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг можно узнать на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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