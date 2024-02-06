В Томске представят онлайн-каталог дореволюционных снимков

В пятницу, 9 февраля, в главном корпусе Томского политеха пройдет презентация онлайн-версии первого альбома «Панорама в лицах: начало томской фотографии».

Как уточняют организаторы, каталог был создан в рамках проекта команды музея «Профессорская квартира». Он знакомит читателей с «фотографической жизнью» Томска конца XIX — начала XX веков, которая будет представлена работами отдельных мастеров, фотоателье и фотографов-любителей.

Во время презентации директор «Профессорской квартиры» Екатерина Кирсанова, научный руководитель Дина Козлова и контент-менеджер Иван Атапин расскажут о том, как возникла идея изучить истоки фотографии в Томске, как проходила работа с дореволюционными фотоархивами и их владельцами, а также о самых удачных исследовательских находках. В конце встречи будет представлена онлайн-версия первого альбома-каталога, посвященного начальному этапу истории томской фотографии, которая станет финальной точкой проекта.

Презентация пройдет на площадке главного корпуса ТПУ в коворкинге «Формула» (пр. Ленина, 30). Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.00.

16+

Напомним, проект «Панорама в лицах: начало томской фотографии» стартовал в начале 2023 года. Проект разделен на две части. Первая подразумевает исследовательскую работу — описание и оцифровку уникальных фотографий из собрания музея, которые представлены отдельными мастерами, фотоателье и фотографами-любителями того времени.

Вторая часть связана с публичной деятельностью. Это разработка и проведение лекций, мастер-классов и новых пешеходных экскурсий по местам, запечатленным на старинных снимках. Таким образом авторы актуализирует проблему сохранения фотографического наследия в наши дни.

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