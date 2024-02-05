Томский проект стал лауреатом премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

5 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Мария Ленц

Томский проект «MonsTrees» по созданию на улицах города арт-объектов из аварийных деревьев получил приз зрительских симпатий конкурса «Серебряный Лучник» — Сибирь. Главный приз достался гастрономическому фестивалю «Тайгастро».

Как уточняют организаторы, финал премии в этом году состоялся в Красноярске благодаря ее генеральному партнеру: «Норникель» уже 10 лет поддерживает «Серебряный Лучник» – Сибирь и развитие в регионе коммуникационной отрасли. Победитель был объявлен на «Серебряном Лучнике» — Сибирь лучшим проектом в номинации «Развитие и продвижение территорий». Экспертное жюри отдельно отметило, что все три финалиста в этой категории были из Красноярского края. Как лауреат регионального гран-при, проект «Тайгастро» вошел в шорт-лист XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник».

«Проекты всех участников впечатлили креативностью, продуманностью, высоким уровнем презентации. Мы в жюри получили огромное удовольствие от финальных защит. Я рад, что Сибирь на национальной премии будет представлять „Тайгастро“ — масштабный, популярный, яркий и действительно очень сибирский проект», — заявил председатель жюри региональной премии Федор Климкин, директор по корпоративным коммуникациям Трубной Металлургической Компании.

Три «Лучника» уехали из Красноярска в Кузбасс. Рекламная кампания «Заботу можно подключить» кемеровского интернет-провайдера Goodline стала лидером в номинации «Маркетинговые коммуникации». Представители КАО «Азот» забрали награды за «Первую заводскую рок-оперу» (номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа») и проект «А вы знаете, что производит кемеровский „Азот“?» («Корпоративные коммуникации»).

Две награды достались проектам из Новосибирска — «Сибирским сказкам» Дарьи Индинок («Культурно-просветительские проекты») и арт-выставке картин людей с деменцией «Главное помнить» Алены Ковешниковой и Ксении Люшаковой («Продвижение государственных и общественных программ»).

В «Коммуникациях в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» победила «Академия будущих метALлургов» АО «РУСАЛ Ачинск».

Публичные защиты участников шорт-листа состоялись 3 февраля в конференц-зале «Путорана» отеля «Novotel Красноярск Центр». Церемония награждения победителей прошла в мультиклубе «Плазма Холл» фанпарка «Бобровый лог». Стратегическим партнером премии «Серебряный Лучник» — Сибирь четвертый год подряд выступила сеть магазинов «Магнит». Оператором премии все 14 лет ее существования является коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

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