В Томске два «дома за рубль» нашли своего потенциального инвестора

В Томске по итогам торгов на аукционе по продаже права аренды объектов деревянного зодчества определился арендатор двух деревянных «домов за рубль» по ул. Советской, 8 и 8б.

Как сообщает мэрия, на аренду этих домов поступила заявка от томской компании ООО «Паритет». Согласно действующему законодательству, этому заявителю будет предложено заключить договор аренды как единственному участнику.

Цена годовой аренды дома по ул. Советской, 8 составляет около 83 тыс. руб., соседнего с ним дома по Советской, 8б — 133,5 тыс. руб.

Всего на торги было выставлено пять домов. Еще на три — по ул. Максима Горького, 30, Татарской, 2 и Центральная, 9 ищут своих инвесторов.

Добавляется, что сейчас по программе «Дом за рубль» восстанавливается 55 исторических зданий, 9 из которых введены в эксплуатацию.

Муниципальный проект «Дом за рубль» предполагает передачу объектов в аренду на 49 лет на льготных условиях. От арендаторов-инвесторов требуется восстановить дома согласно техническому заданию в течение шести лет со дня подписания договора аренды. После заключения договора арендатор платит 100% размера арендной платы, определившейся по результатам торгов за объект; но при этом в течение двух лет пользуется льготной арендной платой за земельный участок (0,001% от кадастровой стоимости земельного участка). После разработки и согласования проектной документации стоимость аренды здания сокращается до 10%, а льгота по земле продлевается ещё на 3 года. По итогам выполнения ремонтных работ и сдачи объекта льготы по земле продлеваются на весь оставшийся срок аренды, а за здание устанавливается оплата — 1 рубль в год.

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