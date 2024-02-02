В Томске пройдет благотворительный спектакль по мотивам романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова

2 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Через две недели в Центре культуры ТГУ состоится премьера благотворительного спектакля по мотивам произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Как сообщают организаторы, все вырученные средства с продажи билетов будут направлены на лечение маленького Кости Цоя в фонд им. Алены Петровой.

Пьесу поставит коллектив творческого объединения «Благотворительность через искусство» во главе с режиссером ТЮЗа Екатериной Костиной. В постановке примут участие непрофессиональные актеры, которые в течение двух месяцев ежедневно репетируют и готовят декорации.

«Это уникальное событие объединяет семьи, друзей, коллег и знакомых в желании приятно провести вечер и поддержать важные социальные инициативы. По сути, походом на спектакль вы становитесь благотворителем. Такое достойно подарить друзьям и близким», — говорят организаторы.

Показ спектакля пройдет 19 и 20 февраля в концертном зале ЦК ТГУ по адресу: пр. Ленина, 36. Начало в 19.00. Стоимость билетов — 350-550 рублей. Приобрести их можно на ссылке.

Также купленный билет можно подарить детям с ограниченными возможностями или из многодетных семей. Для этого его нужно отправить по номеру телефона 89138206663 WhatsApp или Telegram с пометкой «ДАРЮ РЕБЕНКУ».

Отмечается, что благотворительные спектакли команда проекта проводит уже седьмой год подряд. В прошлом году благодаря их работе томичи смогли увидеть постановку «Тим Талер, или проданный смех».

Возрастное ограничение: 12+

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