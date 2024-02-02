Томская область планирует нарастить объем инвестиций за счет господдержки крупномасштабных проектов

2 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Законодательной Думы Томской области

В Томской области объем инвестиций по итогам 2023 года может превысить 130 млрд. рублей, что на 10 млрд. больше, чем годом ранее. При этом, как сообщила председатель областной Законодательной Думы Оксана Козловская, перед регионом стоит задача до 2030 года нарастить показатель до 350 млрд. рублей. По ее словам, этого поможет достичь разработка новой программы развития инвестиционной среды и изменение подходов к выбору проектов, которым будет предоставлена господдержка.

— Конечно, это непростая задача — нарастить инвестиции в течение оставшегося периода. Ее можно достичь, только реализуя крупномасштабные проекты в области микроэлектроники и создании кластера малотоннажной химии, а также те проекты, которые есть в рамках трех инженерных школ на территории Томской области. В дополнение к этому, наверное, надо сказать еще и о том, что сегодня поставлена задача Президентом РФ о достижении технологического суверенитета страны. Учитывая потенциал научно-образовательного комплекса Томской области, инновационного бизнеса, высоких технологичных компаний для нас это является одним из ключевых направлений, которое мы обязаны будем развивать и в дальнейшем, — рассказала Козловская.

Приоритет господдержки высокотехнологичных производств позволит за счет платежей от этих предприятий в областной бюджет обеспечить замещение доходов, выпадающих из несовершенства межбюджетных отношений.

— У нас сегодня НДФЛ является лидирующим при формировании регионального бюджета, соответственно для нас очень важны производства с высоким уровнем заработной платы. В этом направлении предстоит большая работа, в том числе, и по совершенствованию нормативно-правовой базы на уровне регионального законодательства в части изменения подходов по господдержке бизнеса, — отметила Козловская.

Она также добавила, что инвестиции во многом определяют перспективы работы региона. Так, в предыдущем периоде в Томской области началась реализация целого ряда проектов: производство диоксида титана, разработка алюминиево-циркониевого месторождения, строительство горного-обогатительного комбината, установка ядерного реактора БРЕСТ-300 в Северске. Также Козловская отметила, что большой круг инициатив финансировался за счёт государственного бюджета, в частности межвузовский кампус и продолжение строительства малого транспортного кольца.

— Мы стали использовать новый финансовый инструмент, который существует в Российской Федерации, — инфраструктурные кредиты. Область их взяла под 3% годовых, — объясняет спикер. — И если мы говорим о проектах, допустим, строительства газопровода на территории опережающего развития в городе Северске и реконструкции нашего аэропорта, то здесь у нас есть возможность также воспользоваться новым финансовым инструментом. Мы должны будем потратить на эти проекты из областного бюджета — в 2024 году уже на это предусмотрели 700 млн. рублей — и в случае их реализации по соглашению, которое принято с правительством РФ, это сумма будет зачтена в счёт уплаты бюджетного федерального кредита, которые мы привлекали в предыдущее периоды. Почему говорю именно об этих инвестиционных проектах? Потому что все они подкреплены соответствующими документами, рассмотренными и принятыми Законодательной Думой Томской области.

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