«Ростелеком» завел оптику в Мельниково Томской области

29 января 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». erid: 2SDnjcYsmha.

«Ростелеком» начал строительство оптики для жителей села Мельниково Шегарского района Томской области. Оператор проложил в населенном пункте 10 километров линий связи. Во втором квартале провайдер планирует протянуть еще 27 км и завершить проект.

Оптоволокно «Ростелекома» открывает абонентам доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с и возможность смотреть видеосервис Wink, где собрана коллекция из 60 000 фильмов и сериалов. Пользователи могут заходить в свой аккаунт сразу с пяти устройств ­– телевизора, компьютера, ноутбука, смартфона или планшета и одновременно смотреть разный контент, что удобно для большой семьи. На платформе Wink есть аудиокниги и видеоблоги для детей и взрослых.

Также абоненты могут подключить услугу «Видеонаблюдение» и присматривать за хозяйством, детьми или пожилыми родственниками через приложение на персональном гаджете.

«Приход оптики в села важен еще и потому что у близлежащих деревень появляется возможность строительства линий связи. Представитель населенного пункта может самостоятельно обратиться к нам с ходатайством и прикрепить письменное согласие большинства жителей», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Подключение нового населенного пункта к интернету — процесс трудоемкий и затратный. Сначала мы определяем возможные способы прокладки оптоволокна. Как правило, линия проходит по кабельной канализации или в грунте, а в исключительных случаях используются воздушные способы. Далее осуществляется проектирование, расчет затратной части, строительство и ввод объекта в эксплуатацию», — прокомментировал технический директор Томского филиала ПАО «Ростелекома» Леонид Шурыгин.

До конца года оператор планирует охватить оптикой еще 10 населенных пунктов области в Томском, Молчановском, Шегарском, Зырянском, Каргасокском и Кожевниковском районах.

Более подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг можно узнать на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».