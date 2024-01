В томском джаз-клубе Underground выступит итальянский блюзмен Лука Джордано

На следующей неделе, 1 февраля, в томском джаз-клубе Underground состоится концерт одного из ярких исполнителей европейской блюзовой сцены, гитариста, бэндлидера, певца и автора песен Луки Джордано.

Как сообщают организаторы, музыкант известен как своими собственными композициями, так и оригинальным прочтением известных блюзовых произведений.

— Итальянский блюзмен, гитарист и вокалист Лука Джордано строит своё музыкальное шоу в уникально широком диапазоне: от традиционного «чёрного» блюза старой американской школы до современного европейского «белого» блюза. Его музыка — это личные истории и личный опыт. Джордано много лет жил и работал в Чикаго, а после возвращения в Европу выпустил несколько успешных сольных дисков. Выступал практически во всех странах Европы. Музыканты такого уровня редкие гости в нашем городе, — отметил основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.



За последнее время Лука Джордано побывал с гастролями в Италии, Швейцарии, Германии, Франции, Нидерландах, Испании и в других странах. В последнее время его фан-клубы набирают поклонников в Бразилии и Чили.

В Томске концерт Лука Джордано пройдет на новой площадке джаз-клуба Underground по адресу ул. К. Маркса, 23а, в 19.00 1 февраля.

Возрастное ограничение: 6+

Лука Джордано родился в Италии и в 25 лет переехал в Чикаго, где и приобрел опыт работы с известными чикагскими блюзовыми артистами. После возвращения в Европу Лука выпустил два сольных диска: «My Kind Of Blues» и «Off The Grid». Затем вместе с испанским певцом, шоуменом и арфистом Quique Gomez записал «Dead Mama Blues and Chicago 3011 Sessions». Сейчас у него своя группа Blues Prophet Mighty Mo Rodgers.