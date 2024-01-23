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Часть жителей Ленинского района завтра останется без холодной воды

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Завтра, 24 января, в части Ленинского района отключат холодную воду в связи с плановым ремонтом на сетях водоснабжения, сообщает ООО «Томскводоканал».

Предполагается, что бригады компании выполнят работы по переврезке новых водопроводных линий диаметром 500 мм. по ул. Правобережной. На это время — с 9.30 среды, 24 января, до 8.00 четверга, 25 января — без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращает внимание жителей этих домов, что на время отключения воды краны должны быть в закрытом состоянии. Также компания просит томичей заранее произвести необходимые запасы воды.

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