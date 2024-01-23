Часть жителей Ленинского района завтра останется без холодной воды

23 января 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 24 января, в части Ленинского района отключат холодную воду в связи с плановым ремонтом на сетях водоснабжения, сообщает ООО «Томскводоканал».

Предполагается, что бригады компании выполнят работы по переврезке новых водопроводных линий диаметром 500 мм. по ул. Правобережной. На это время — с 9.30 среды, 24 января, до 8.00 четверга, 25 января — без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Невская ул, 10, 14;

Правобережная ул, 26, 30, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 38;

Пугачева Емельяна пер, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;

Черемошинский пер, 3, 4, 5, 6, 6а, 8а, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19.

«Томскводоканал» обращает внимание жителей этих домов, что на время отключения воды краны должны быть в закрытом состоянии. Также компания просит томичей заранее произвести необходимые запасы воды.

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