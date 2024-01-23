В Томске сохранятся неблагоприятные метеоусловия до четверга

23 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В ближайшие дни томичей ждут неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

По информации ведомства, неблагоприятные условия продлятся до 19:00 25 января. В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.

"Объявление прогноза НМУ не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующими накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - говорится в сообщение.

Во время действия прогноза НМУ томичам рекомендуют максимально отказаться от использования личных автомобилей, а при планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».