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В Томске сохранятся неблагоприятные метеоусловия до четверга

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В ближайшие дни томичей ждут неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

По информации ведомства, неблагоприятные условия продлятся до 19:00 25 января. В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.

"Объявление прогноза НМУ не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующими накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - говорится в сообщение.

Во время действия прогноза НМУ томичам рекомендуют максимально отказаться от использования личных автомобилей, а при планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

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