В томском Академгородке пройдет лекция о писателе Георгии «Сибиряке» Гребенщикове

Завтра, 23 января, в Академгородке пройдет лекция о сибирском журналисте, этнографе, писателе, драматурге, литературном критике и общественном деятеле Георгии Гребенщикове, писавшем под псевдонимом Сибиряк. Ее проведет кандидат филологических наук Елена Яркова, сообщают организаторы.

Мероприятие состоится в рамках научно-популяризаторского проекта «Говорит и показывает учёный», который стартовал в феврале 2023 года на площадке Дома учёных Томского научного центра СО РАН. Как отмечают организаторы, это будет уже восьмая встреча проекта:

«Предыдущие позволили рассказать о том, какие направления науки разрабатывают сотрудники шести фундаментальных институтов центра. В текущем, 2024 году, организаторы проекта планируют осветить научную деятельность всех пяти вузов Томска. Первыми принимают эстафету филологи классического университета — ФилФ НИ ТГУ представит кандидат филологических наук Елена Яркова, ассистент кафедры романо-германской и классической филологии ТГУ, которая также успешно участвует в движении Science Slam», — говорится в сообщении.

Елена Яркова расскажет слушателям проекта о судьбе и творчестве русского писателя Георгия «Сибиряка» Гребенщикова. В центре ее выступления — исследование текстов Гребенщикова, которые он написал о Сибири на английском языке, будучи в эмиграции.

Начало лекции в 18:30 по адресу: пр. Академический, 5. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 12+.

Напомним, в июле прошлого года в Томске завершились съемки научно-популярного фильма о Гребенщикове при участии Елены Ярковой. Его сценаристом и режиссером выступила томичка Кристина Быкова. Проект был создан в рамках лаборатории Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) с целью показать исследование через призму жизни самого ученого.

Также историю Георгия Гребенщикова можно найти в новом бумажном гиде от издательства «Макушин Медиа» «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу».

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