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Томичей приглашают на читку почти детективной пьесы «Эва скучает по путешествиям»

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В конце месяца, 30 января, в гастробаре The Burgerlab пройдет читка новой пьесы театрального критика и постоянного автора «Томского Обзора» Марии Симоновой. Ее произведение «Эва скучает по путешествиям» рассказывает почти детективную историю необычной женщины.

— Мне хотелось поработать с женскими образами. Я много лет связана с театром и знаю, как сложно найти пьесу, где много женских ролей, где есть необычные героини. В итоге я решила создать такой образ. История получилась почти детективной, с долей абсурда, во многом комической. Впрочем, какой она получилась, станет ясно, когда пьеса прозвучит на зрителя — в этом особенность жанра. Организовать читку меня вдохновило еще и то, что в конце января у меня День рождения. Решила отметить его таким необычным способом, — рассказывает Мария.

Текст представят известные актеры томских театров — Ольга Никитина, Марина Фадеева, заслуженный артист РФ Евгений Казаков, Екатерина Мельдер, Наталья Гитлиц, Данила Дейкун.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу ул. Розы Люксембург, 18. Стоимость билетов 600-700 рублей. Купить их можно через WhatsApp по номеру 89059910583 или личные сообщения группы.

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