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На Елизаровых в Томске произошел прорыв сетей водоснабжения

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Сегодня утром, 18 января, в Томске на улице Елизаровых произошел прорыв на сетях холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты «Томскводоканал» уже приступили к ликвидации аварии.

Сейчас рабочие в районе доме на ул. Елизаровых, 53, проводят раскопку для ремонта труб и убирают наледь, которая появилась рядом с местом прорыва, чтобы транспорт и пешеходы могли безопасно передвигаться.

Как отметил и.о. заммэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров, на данный момент ситуацию контролирует администрация города. По его словам, движение на Степановском переезде, находящемся недалеко от аварии, не затруднено. Ресурсники планируют, что работы не затронут этот участок.

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