Окунаться в прорубь на Крещение стоит только людям с хорошим здоровьем — томские врачи

17 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В преддверии Крещенских купаний главный внештатный терапевт регионального департамента здравоохранения Анна Тетенева напомнила томичам о противопоказаниях к процедуре. Так, по ее словам, окунаться в прорубь стоит только людям с хорошим здоровьем, для неподготовленного человека купание может обернуться болезнью:

— Томичам, имеющим любые хронические заболевания, включая гипертонию, а также аритмию, стоит воздержаться от погружения в ледяную воду. Категорически не стоит это делать беременным, лицам старше 65 лет и маленьким детям, — отмечает Тетенева.

Врач подчеркивает, что купания в ледяной воде сильно снижают стойкость иммунитета. Чтобы избежать этого, медики рекомендуют, за 2-3 месяца готовится к процедуре. Например, можно ежедневно принимать душ и постепенно понижать температуру воды.

Также Анна Тетенева обращает внимание, что во время купания нельзя находится в проруби больше одной минуты, а после процедуры нужно вытереться насухо, надеть тёплую одежду и обувь, выпить горячий чай и исключить алкоголь.

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