Томский проект «Изумрудный город» победил в номинации всероссийской премии в Москве

Томский проект «Изумрудный город», представленный директором Музея истории Томска Светланой Козуб, победил в номинации «Мой край — моя гордость!» первой Всероссийской муниципальной премии «Служение», созданной по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил вчера, 16 января, в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня.

«Сегодня в Москве прошло подведение итогов и награждение. Это большая заслуга авторов проекта и повод для гордости для всех нас!.. Спасибо всем, кто принял участие в народном голосовании и поддержал проект», — написал Махиня.

По его словам, проект «Изумрудный город» представляет Томск как город для путешествий выходного дня. Три составляющих проекта — это «Вагон знаний», спектакль-прогулка «Волшебник Изумрудного города» и «Твой волшебный выходной» Туристского информационного центра.

Награду томичке вручил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Отмечается, что теперь премия «Служение» станет ежегодным событием для муниципального сообщества в рамках всероссийского форума «Малая Родина — сила России».

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