Томичам расскажут о дореволюционной периодической печати города на лекции в Доме искусств

Томский Обзор / Фото: 16 января 2024 // Фото: Дом искусств

В субботу, 20 января, в томском Доме искусств пройдет лекция «Газеты дореволюционного Томска». Краевед и гид Алина Багинская расскажет слушателям о том, кто в Томске печатал газеты и как либеральные и демократические умы конкурировали между собой в рамках издательского дела.

«Мне нравится изучать дореволюционные газеты, в них — кладезь краеведческой информации. Думаю, что томичам было бы интересно узнать, чем жил и дышал город, опираясь на периодику того времени. Но чтобы понять, как она устроена, нужно сначала понять, какие газеты издавались, кем, чему они были посвящены», — рассказала «Томскому Обзору» Алина Багинская.

Она отмечает, что первая томская газета в большом губернском городе появилась лишь в 1857 году. На протяжении 20 лет она была единственной в Томске. И только в начале XX века периодические издания начали набирать все большую популярность:

«Тогда в Томске уже печаталось около 20 газет: как официальных, так и частных. У многих на слуху „Сибирская жизнь“, „Томский листок“, однако мало кто знает о таких газетах, как „Народные нужды“, „Сибирское слово“, „Утро Сибири“. О них я тоже расскажу на лекции. Также частью моего рассказа будет наглядное знакомство с выпуском одной из популярных газет конца XIX века: с её структурой и содержимым. Посмотрим, куда ходили томичи, какие объявления они давали в газету, какую рекламу они читали и не только», — добавляет Алина.

По ее словам, лекция будет интересна томичам, которые увлекаются историей города. После мероприятия они смогут самостоятельно продолжить знакомство с дореволюционной периодикой, так как все упомянутые в лекции газеты можно найти в электронном варианте в сети.

Мероприятие начнется в 14.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билета 450 рублей (возможна оплата по Пушкинской карте). Записать на лекцию можно по номеру 528-348.

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