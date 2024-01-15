«Магнит» вручит спецприз на премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

15 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Антон Новоселов, предоставлено организаторами

Сеть розничных магазинов «Магнит» выступит стратегическим партнером региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Сибирь и вручит специальный приз в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты».

В этой номинации представлены коммуникационные кейсы, связанные с изменениями внутренней корпоративной культуры, внедрением экологических инноваций, корпоративной социальной ответственностью и другими практиками в области устойчивого развития. В прошлом году победителем в номинации стал проект Красцветмета «Нетипичная промзона или чем нам помешали заборы».

«Магнит» поддерживает «Серебряный Лучник» — Сибирь четвертый год подряд, оценивая лучшие региональные проекты в сфере ESG-коммуникаций: устойчивое развитие для компании — одно из приоритетных направлений ее деятельности. В состав жюри премии входит руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Сибирском округе ПАО «Магнит» Елена Погодаева.

«Как социально ответственный бизнес, „Магнит“ следует принципам устойчивого развития и следит за тем, какие инициативы в этом направлении присутствуют на рынке. Для нас всегда важно, чтобы такие проекты были не только эффективными и яркими, но и содержательными и осмысленными. Это касается всех номинаций „Лучника“, но к ESG-кейсам у нас особое внимание», — отметила Елена Погодаева.

В этом сезоне на конкурс премии «Серебряный Лучник» — Сибирь поступило 127 заявок, к экспертному голосованию после технического отбора было допущено 98 коммуникационных проектов. В номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» на победу претендуют 10 кейсов из Красноярского края, Иркутской области и Кузбасса.

Онлайн-голосование жюри продолжится до 18 января включительно. Вошедшие в шорт-лист проекты будут представлены 3 февраля в Красноярске на публичных презентациях. Генеральным партнером премии выступает «Норильский никель». Оператор премии — коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

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