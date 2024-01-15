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В «Томском перекрестке» вновь заработало бард-кафе

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В декабре дом культуры «Томский перекресток» возродил формат музыкальных гостиных. Здесь прошли уже два концерта в рамках бард-кафе. Оба — с полными аншлагами, сообщают организаторы.

«Формат появился еще на заре дома культуры, но мы прервали его во время ковида, — рассказал директор ДК „Томский перекресток“ Владимир Кондратьев. — Первый концерт после перерыва прошел 17 декабря. Он был посвященный Новому году. Так как публика с большим интересом восприняла этот формат, мы его продолжили и в январе. 13 числа прошло бард-кафе, посвященное Старому Новому году».

По словам Кондратьева, в новом сезоне мероприятия готовились на совершенно другом уровне: были приглашены профессиональные кейтеры, сделана красивая сервировка столов. А в каждом новогоднем концерте принимали участие более 10 исполнителей. Всего бард-кафе посетили более 100 человек.

«На мероприятиях были собраны практически все именитые авторы-исполнители. Мы хотели показать нашим зрителям самый широкий спектр творческих сил авторской песни, — рассказал Владимир Кондратьев. — Важно отметить, что Томск на карте авторской песни занимает место наравне с Санкт-Петербургом и Москвой. Он подарил авторскому сообществу России порядка 27 авторов, чьи песни исполняет вся Россия. Томичи — участники и победители Грушинского фестиваля, можно сказать, „Оскара“ среди авторской песни».

В «Томском перекрестке» уже готовят новую встречу в рамках бард-кафе. Она будет посвящено томичам, которые были участниками Грушинского фестиваля или становились его лауреатами.

«Это будет история томичей на Грушинском фестивале. Здесь мы хотим рассказать о том, как наши земляки, авторы-исполнители приезжали на фестиваль, истории, связанные с этим, как они получали всевозможные награды», — уточнил Владимир Кондратьев.

По его словам, информация о дате проведения концерта появится в скором времени. Следить за новостями можно в официальном сообщества ДК «Томский перекресток» «ВКонтакте».

Фото: Серафима Кузина

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